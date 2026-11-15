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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 121
At-Tawbah
121
9:121
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
ﲢ
يُنفِقُونَ
ﲣ
نَفَقَةٗ
ﲤ
صَغِيرَةٗ
ﲥ
وَلَا
ﲦ
كَبِيرَةٗ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
يَقۡطَعُونَ
ﲩ
وَادِيًا
ﲪ
إِلَّا
ﲫ
كُتِبَ
ﲬ
لَهُمۡ
ﲭ
لِيَجۡزِيَهُمُ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَحۡسَنَ
ﲰ
مَا
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
١٢١
ﲴ
Ils ne supporteront aucune dépense, minime ou importante, ne traverseront aucune vallée, sans que (cela) ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu’Allah les récompense pour le meilleur de ce qu’ils faisaient.
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Tafsir Fathul Majid
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