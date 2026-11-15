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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 120
At-Tawbah
120
9:120
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٠
مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌۭ وَلَا نَصَبٌۭ وَلَا مَخْمَصَةٌۭ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًۭا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّۢ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌۭ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٠
مَا
ﱫ
كَانَ
ﱬ
لِأَهۡلِ
ﱭ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﱮ
وَمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُم
ﱰ
مِّنَ
ﱱ
ٱلۡأَعۡرَابِ
ﱲ
أَن
ﱳ
يَتَخَلَّفُواْ
ﱴ
عَن
ﱵ
رَّسُولِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
وَلَا
ﱸ
يَرۡغَبُواْ
ﱹ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﱺ
عَن
ﱻ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
بِأَنَّهُمۡ
ﱿ
لَا
ﲀ
يُصِيبُهُمۡ
ﲁ
ظَمَأٞ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
نَصَبٞ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
مَخۡمَصَةٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
سَبِيلِ
ﲈ
ٱللَّهِ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
يَطَـُٔونَ
ﲋ
مَوۡطِئٗا
ﲌ
يَغِيظُ
ﲍ
ٱلۡكُفَّارَ
ﲎ
وَلَا
ﲏ
يَنَالُونَ
ﲐ
مِنۡ
ﲑ
عَدُوّٖ
ﲒ
نَّيۡلًا
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كُتِبَ
ﲕ
لَهُم
ﲖ
بِهِۦ
ﲗ
عَمَلٞ
ﲘ
صَٰلِحٌۚ
ﲙﲚ
إِنَّ
ﲛ
ٱللَّهَ
ﲜ
لَا
ﲝ
يُضِيعُ
ﲞ
أَجۡرَ
ﲟ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲠ
١٢٠
ﲡ
Il n’appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d’eux, de traîner loin derrière le Messager d’Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n’éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d’Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, et n’obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu’il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs.
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Tafsir Fathul Majid
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