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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 112
At-Tawbah
112
9:112
التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين ١١٢
ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢
ٱلتَّٰٓئِبُونَ
ﱁ
ٱلۡعَٰبِدُونَ
ﱂ
ٱلۡحَٰمِدُونَ
ﱃ
ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ﱄ
ٱلرَّٰكِعُونَ
ﱅ
ٱلسَّٰجِدُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓمِرُونَ
ﱇ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ
ﱈ
وَٱلنَّاهُونَ
ﱉ
عَنِ
ﱊ
ٱلۡمُنكَرِ
ﱋ
وَٱلۡحَٰفِظُونَ
ﱌ
لِحُدُودِ
ﱍ
ٱللَّهِۗ
ﱎﱏ
وَبَشِّرِ
ﱐ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱑ
١١٢
ﱒ
Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui s’inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les lois d’Allah... et fais bonne annonce aux croyants .
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Tafsir Fathul Majid
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