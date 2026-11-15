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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 111
At-Tawbah
111
9:111
۞ ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم ١١١
۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّۭا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١
۞ إِنَّ
ﲥ ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
ٱشۡتَرَىٰ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲪ
أَنفُسَهُمۡ
ﲫ
وَأَمۡوَٰلَهُم
ﲬ
بِأَنَّ
ﲭ
لَهُمُ
ﲮ
ٱلۡجَنَّةَۚ
ﲯﲰ
يُقَٰتِلُونَ
ﲱ
فِي
ﲲ
سَبِيلِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
فَيَقۡتُلُونَ
ﲵ
وَيُقۡتَلُونَۖ
ﲶﲷ
وَعۡدًا
ﲸ
عَلَيۡهِ
ﲹ
حَقّٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ
ﲼ
وَٱلۡإِنجِيلِ
ﲽ
وَٱلۡقُرۡءَانِۚ
ﲾﲿ
وَمَنۡ
ﳀ
أَوۡفَىٰ
ﳁ
بِعَهۡدِهِۦ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱللَّهِۚ
ﳄﳅ
فَٱسۡتَبۡشِرُواْ
ﳆ
بِبَيۡعِكُمُ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَايَعۡتُم
ﳉ
بِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَذَٰلِكَ
ﳌ
هُوَ
ﳍ
ٱلۡفَوۡزُ
ﳎ
ٱلۡعَظِيمُ
ﳏ
١١١
ﳐ
Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez fait : Et c’est là le très grand succès .
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Tafsir Fathul Majid
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