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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 110
At-Tawbah
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
ﲔ
يَزَالُ
ﲕ
بُنۡيَٰنُهُمُ
ﲖ
ٱلَّذِي
ﲗ
بَنَوۡاْ
ﲘ
رِيبَةٗ
ﲙ
فِي
ﲚ
قُلُوبِهِمۡ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
أَن
ﲝ
تَقَطَّعَ
ﲞ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﲟﲠ
وَٱللَّهُ
ﲡ
عَلِيمٌ
ﲢ
حَكِيمٌ
ﲣ
١١٠
ﲤ
La construction qu’ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leurs cœurs, jusqu’à ce que leurs cœurs se déchirent. Et Allah est Omniscient et Sage.
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Tafsir Fathul Majid
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