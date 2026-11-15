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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 109
At-Tawbah
109
9:109
افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠٩
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٩
أَفَمَنۡ
ﱷ
أَسَّسَ
ﱸ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
تَقۡوَىٰ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَرِضۡوَٰنٍ
ﱾ
خَيۡرٌ
ﱿ
أَم
ﲀ
مَّنۡ
ﲁ
أَسَّسَ
ﲂ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﲃ
عَلَىٰ
ﲄ
شَفَا
ﲅ
جُرُفٍ
ﲆ
هَارٖ
ﲇ
فَٱنۡهَارَ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
فِي
ﲊ
نَارِ
ﲋ
جَهَنَّمَۗ
ﲌﲍ
وَٱللَّهُ
ﲎ
لَا
ﲏ
يَهۡدِي
ﲐ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲑ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲒ
١٠٩
ﲓ
Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l’agrément d’Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d’une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l’Enfer ? Et Allah ne guide pas les gens injustes.
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