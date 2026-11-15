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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 107
At-Tawbah
107
9:107
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ١٠٧
وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًۭا ضِرَارًۭا وَكُفْرًۭا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًۭا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ٱتَّخَذُواْ
ﱂ
مَسۡجِدٗا
ﱃ
ضِرَارٗا
ﱄ
وَكُفۡرٗا
ﱅ
وَتَفۡرِيقَۢا
ﱆ
بَيۡنَ
ﱇ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱈ
وَإِرۡصَادٗا
ﱉ
لِّمَنۡ
ﱊ
حَارَبَ
ﱋ
ٱللَّهَ
ﱌ
وَرَسُولَهُۥ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلُۚ
ﱏﱐ
وَلَيَحۡلِفُنَّ
ﱑ
إِنۡ
ﱒ
أَرَدۡنَآ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱕﱖ
وَٱللَّهُ
ﱗ
يَشۡهَدُ
ﱘ
إِنَّهُمۡ
ﱙ
لَكَٰذِبُونَ
ﱚ
١٠٧
ﱛ
Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d’impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et Son Messager et jurent en disant : "Nous ne voulions que le bien !" [Ceux-là], Allah atteste qu’ils mentent .
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