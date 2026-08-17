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Tafsir: Al-Qasas 28:28
Al-Qasas
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ذَٰلِكَ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكَۖ
أَيَّمَا
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
قَضَيۡتُ
فَلَا
عُدۡوَٰنَ
عَلَيَّۖ
وَٱللَّهُ
عَلَىٰ
مَا
نَقُولُ
وَكِيلٞ
٢٨
"C’est (conclu) entre toi et moi, dit [Moïse]. Quel que soit celui des deux termes que je m’assigne, il n’y aura nulle pression sur moi. Et Allah est Garant de ce que nous disons."
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[
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
] موسایش -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: ئهمه بهڵێنێك بێت له نێوان من و تۆدا ههر كام لهو دوو ماوهیهم بهسهر برد ههشت ساڵهكه یان ده ساڵهكه [
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
] ئهوه زوڵمم لهسهر نیه، واته: داوای زیاترم لێ مهكه [
وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)
] وه خوای گهورهش شاهیدو پارێزهرو ئاگاداره لهم مهرجهی كه دامانناوه.