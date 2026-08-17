Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:25
Al-Qasas
25
28:25
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتۡهُ
إِحۡدَىٰهُمَا
تَمۡشِي
عَلَى
ٱسۡتِحۡيَآءٖ
قَالَتۡ
إِنَّ
أَبِي
يَدۡعُوكَ
لِيَجۡزِيَكَ
أَجۡرَ
مَا
سَقَيۡتَ
لَنَاۚ
فَلَمَّا
جَآءَهُۥ
وَقَصَّ
عَلَيۡهِ
ٱلۡقَصَصَ
قَالَ
لَا
تَخَفۡۖ
نَجَوۡتَ
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢٥
Puis, l’une des deux femmes vint à lui, d’une démarche timide, et lui dit : "Mon père t’appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous." Et quand il fut venu auprès de lui et qu’il lui eut raconté son histoire, il (le vieillard) dit : "N’aie aucune crainte ! Tu as échappé aux gens injustes."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{شهرم و شكۆى ئافرهت} [
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
] دوای ئهوهی كه دوو ئافرهتهكه ئهمڕۆ زوو گهیشتنهوه ماڵهوه باوكیان پرسیاری لێ كردن چۆن وا زوو هاتنهوه؟ بۆیان گێڕایهوهو وتیان: پیاوێك ئاوی ئاژهڵهكانی بۆ داوین، ئهویش ناردی به شوێنیداو یهكێكیان به شهرمهوه هاتهوه بۆ لای موسى -
صلی الله علیه وسلم
- (كراسهكهى دابوو بهسهر روویدا) [
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
] وتی: به دڵنیایى باوكم بانگت ئهكات تا پاداشتت بداتهوه لهسهر ئهوهی كه تۆ ئاوت به ئاژهڵهكانمان داوه (مهبهستهكهى پێ وت نهوهكو بترسێت و گومانى خراپ بهرێت، چونكه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كهسێكى غهریب بوو) [
فَلَمَّا جَاءَهُ
] كاتێك موسى -
صلی الله علیه وسلم
- هات بۆ لای باوكیان [
وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
] وه چیرۆك و بهسهرهاتی خۆی بۆی گێڕایهوه كه له میصر چی بهسهرهاتووه [
قَالَ لَا تَخَفْ
] باوكیان وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- مهترسێ [
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥)
] بهڕاستی تۆ له قهومێكی ستهمكار ڕزگارت بووه كه فیرعهون كهسێكی زۆر ستهمكاره، وتراوه: ئهم پیاوه شوعهیب پێغهمبهر بووه -
صلی الله علیه وسلم
- كه ئهوه بۆچونێكی تهواو نیه، چونكه شوعهیب پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زیاتر له چوارسهد ساڵ پێش موسى -
صلی الله علیه وسلم
- بووهو نزیك بووه لهسهردهمى ئیبراهیم پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ، وه وتراوه: برازای شوعهیب بووه، وه وتراوه: پیاوچاك و موسڵمانێك بووه له عهشیرهتی شوعهیب و لهسهر دینی شوعهیب پێغهمبهر بووه -
صلی الله علیه وسلم
- .