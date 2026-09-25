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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 82
Ghafir
82
40:82
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٢
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨٢
أَفَلَمۡ
ﲂ
يَسِيرُواْ
ﲃ
فِي
ﲄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲅ
فَيَنظُرُواْ
ﲆ
كَيۡفَ
ﲇ
كَانَ
ﲈ
عَٰقِبَةُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
مِن
ﲋ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲌﲍ
كَانُوٓاْ
ﲎ
أَكۡثَرَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
وَأَشَدَّ
ﲑ
قُوَّةٗ
ﲒ
وَءَاثَارٗا
ﲓ
فِي
ﲔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲕ
فَمَآ
ﲖ
أَغۡنَىٰ
ﲗ
عَنۡهُم
ﲘ
مَّا
ﲙ
كَانُواْ
ﲚ
يَكۡسِبُونَ
ﲛ
٨٢
ﲜ
Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu’il n’est advenue de ceux qui étaient avant eux ? Ils étaient [pourtant] plus nombreux qu’eux et bien plus puissants et ils [avaient laissé] sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu’ils ont acquis ne leur a servi à rien.
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