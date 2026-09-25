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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 80
Ghafir
80
40:80
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٨٠
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةًۭ فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠
وَلَكُمۡ
ﱮ
فِيهَا
ﱯ
مَنَٰفِعُ
ﱰ
وَلِتَبۡلُغُواْ
ﱱ
عَلَيۡهَا
ﱲ
حَاجَةٗ
ﱳ
فِي
ﱴ
صُدُورِكُمۡ
ﱵ
وَعَلَيۡهَا
ﱶ
وَعَلَى
ﱷ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱸ
تُحۡمَلُونَ
ﱹ
٨٠
ﱺ
et vous y avez des profits et afin que vous atteigniez sur eux une chose nécessaire qui vous tenait à cœur . C’est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés.
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Tafsir Fathul Majid
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