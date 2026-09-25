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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 77
Ghafir
77
40:77
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ٧٧
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧
فَٱصۡبِرۡ
ﳆ
إِنَّ
ﳇ
وَعۡدَ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉﳊ
حَقّٞۚ
ﳋ
فَإِمَّا
ﳌ
نُرِيَنَّكَ
ﳍ
بَعۡضَ
ﳎ
ٱلَّذِي
ﳏ
نَعِدُهُمۡ
ﳐ
أَوۡ
ﳑ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﳒ
فَإِلَيۡنَا
ﳓ
يُرۡجَعُونَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Endure donc. La promesse d’Allah est vraie. Que Nous te montrions une partie de ce dont Nous les menaçons ou que Nous te fassions mourir (avant cela)... c’est vers Nous qu’ils seront ramenés.
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