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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 62
Ghafir
62
40:62
ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا الاه الا هو فانى توفكون ٦٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٦٢
ذَٰلِكُمُ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
رَبُّكُمۡ
ﱴ
خَٰلِقُ
ﱵ
كُلِّ
ﱶ
شَيۡءٖ
ﱷ
لَّآ
ﱸ
إِلَٰهَ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
هُوَۖ
ﱻﱼ
فَأَنَّىٰ
ﱽ
تُؤۡفَكُونَ
ﱾ
٦٢
ﱿ
Tel est votre Seigneur, Créateur de toute chose. Point de divinité à part Lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez (du chemin droit) ?
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