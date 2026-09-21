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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 61
Ghafir
61
40:61
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٦١
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١
ٱللَّهُ
ﱜ
ٱلَّذِي
ﱝ
جَعَلَ
ﱞ
لَكُمُ
ﱟ
ٱلَّيۡلَ
ﱠ
لِتَسۡكُنُواْ
ﱡ
فِيهِ
ﱢ
وَٱلنَّهَارَ
ﱣ
مُبۡصِرًاۚ
ﱤﱥ
إِنَّ
ﱦ
ٱللَّهَ
ﱧ
لَذُو
ﱨ
فَضۡلٍ
ﱩ
عَلَى
ﱪ
ٱلنَّاسِ
ﱫ
وَلَٰكِنَّ
ﱬ
أَكۡثَرَ
ﱭ
ٱلنَّاسِ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَشۡكُرُونَ
ﱰ
٦١
ﱱ
Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah est le Pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants.
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