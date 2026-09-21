تهنها له خوا بپاڕێنهوه [ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ] وه پهروهردگارتان فهرموویهتی: تهنها له من بپاڕێنهوه من وهڵامتان ئهدهمهوه [ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ] ئهو كهسانهی كه خۆیان به گهوره ئهزانن له ئاستی پاڕانهوه له من و لێم ناپاڕێنهوه [ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) ] به دڵنیایی ئهوانه ئهچنه ناو ئاگری دۆزهخهوه به زهلیلی و ڕیسوایی و سهرشۆڕی، (چونكه ههركهسێك له خوا نهپاڕێتهوه خوای گهوره لێی توڕه دهبێت، وه باشترین عیبادهت پاڕانهوهیه له خوای گهوره، وه چهندێك له خوا بپاڕێیتهوه زیاتر لێی نزیك دهبیتهوهو خۆشهویست دهبیت).