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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 47
Ghafir
47
40:47
واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ٤٧
وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًۭا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًۭا مِّنَ ٱلنَّارِ ٤٧
وَإِذۡ
ﲝ
يَتَحَآجُّونَ
ﲞ
فِي
ﲟ
ٱلنَّارِ
ﲠ
فَيَقُولُ
ﲡ
ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ
ﲢ
لِلَّذِينَ
ﲣ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲤ
إِنَّا
ﲥ
كُنَّا
ﲦ
لَكُمۡ
ﲧ
تَبَعٗا
ﲨ
فَهَلۡ
ﲩ
أَنتُم
ﲪ
مُّغۡنُونَ
ﲫ
عَنَّا
ﲬ
نَصِيبٗا
ﲭ
مِّنَ
ﲮ
ٱلنَّارِ
ﲯ
٤٧
ﲰ
Et quand ils se disputeront dans le Feu, les faibles diront à ceux qui s’enflaient d’orgueil : "Nous vous avions suivis : pourriez-vous nous préserver d’une partie du feu ?"
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