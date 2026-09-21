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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 45
Ghafir
45
40:45
فوقاه الله سييات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ٤٥
فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٤٥
فَوَقَىٰهُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
سَيِّـَٔاتِ
ﲄ
مَا
ﲅ
مَكَرُواْۖ
ﲆﲇ
وَحَاقَ
ﲈ
بِـَٔالِ
ﲉ
فِرۡعَوۡنَ
ﲊ
سُوٓءُ
ﲋ
ٱلۡعَذَابِ
ﲌ
٤٥
ﲍ
Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon:
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Tafsir Fathul Majid
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