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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 43
Ghafir
43
40:43
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ٤٣
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣
لَا
ﱜ
جَرَمَ
ﱝ
أَنَّمَا
ﱞ
تَدۡعُونَنِيٓ
ﱟ
إِلَيۡهِ
ﱠ
لَيۡسَ
ﱡ
لَهُۥ
ﱢ
دَعۡوَةٞ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلدُّنۡيَا
ﱥ
وَلَا
ﱦ
فِي
ﱧ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱨ
وَأَنَّ
ﱩ
مَرَدَّنَآ
ﱪ
إِلَى
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
وَأَنَّ
ﱭ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﱮ
هُمۡ
ﱯ
أَصۡحَٰبُ
ﱰ
ٱلنَّارِ
ﱱ
٤٣
ﱲ
Nul doute que ce à quoi vous m’appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l’au-delà. C’est vers Allah qu’est notre retour, et les outranciers sont eux les gens du Feu.
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