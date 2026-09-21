Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 37
Ghafir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
أَسۡبَٰبَ
ﲆ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲇ
فَأَطَّلِعَ
ﲈ
إِلَىٰٓ
ﲉ
إِلَٰهِ
ﲊ
مُوسَىٰ
ﲋ
وَإِنِّي
ﲌ
لَأَظُنُّهُۥ
ﲍ
كَٰذِبٗاۚ
ﲎﲏ
وَكَذَٰلِكَ
ﲐ
زُيِّنَ
ﲑ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﲒ
سُوٓءُ
ﲓ
عَمَلِهِۦ
ﲔ
وَصُدَّ
ﲕ
عَنِ
ﲖ
ٱلسَّبِيلِۚ
ﲗﲘ
وَمَا
ﲙ
كَيۡدُ
ﲚ
فِرۡعَوۡنَ
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
فِي
ﲝ
تَبَابٖ
ﲞ
٣٧
ﲟ
les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse ; mais je pense que celui-ci est menteur." Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée ; et il fut détourné du droit chemin; et le stratagème de Pharaon n’est voué qu’à la destruction.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.