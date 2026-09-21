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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 35
Ghafir
35
40:35
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ٣٥
ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍۢ جَبَّارٍۢ ٣٥
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يُجَٰدِلُونَ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَايَٰتِ
ﱥ
ٱللَّهِ
ﱦ
بِغَيۡرِ
ﱧ
سُلۡطَٰنٍ
ﱨ
أَتَىٰهُمۡۖ
ﱩﱪ
كَبُرَ
ﱫ
مَقۡتًا
ﱬ
عِندَ
ﱭ
ٱللَّهِ
ﱮ
وَعِندَ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ءَامَنُواْۚ
ﱱﱲ
كَذَٰلِكَ
ﱳ
يَطۡبَعُ
ﱴ
ٱللَّهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
كُلِّ
ﱷ
قَلۡبِ
ﱸ
مُتَكَبِّرٖ
ﱹ
جَبَّارٖ
ﱺ
٣٥
ﱻ
Ceux qui discutent les prodiges d’Allah sans qu’aucune preuve ne leur soit venue, [leur action] est grandement haïssable auprès d’Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout orgueilleux tyran.
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