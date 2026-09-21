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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ghafir Ayah 34
Ghafir
34
40:34
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٤
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌۭ مُّرْتَابٌ ٣٤
وَلَقَدۡ
ﱁ
جَآءَكُمۡ
ﱂ
يُوسُفُ
ﱃ
مِن
ﱄ
قَبۡلُ
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱆ
فَمَا
ﱇ
زِلۡتُمۡ
ﱈ
فِي
ﱉ
شَكّٖ
ﱊ
مِّمَّا
ﱋ
جَآءَكُم
ﱌ
بِهِۦۖ
ﱍﱎ
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
هَلَكَ
ﱑ
قُلۡتُمۡ
ﱒ
لَن
ﱓ
يَبۡعَثَ
ﱔ
ٱللَّهُ
ﱕ
مِنۢ
ﱖ
بَعۡدِهِۦ
ﱗ
رَسُولٗاۚ
ﱘﱙ
كَذَٰلِكَ
ﱚ
يُضِلُّ
ﱛ
ٱللَّهُ
ﱜ
مَنۡ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
مُسۡرِفٞ
ﱟ
مُّرۡتَابٌ
ﱠ
٣٤
ﱡ
"Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n’avez jamais cessé d’avoir des doutes sur ce qu’il vous avait apporté. Mais lorsqu’il mourut, vous dites alors : "Allah n’enverra plus jamais de Messager après lui." Ainsi Allah égare-t-Il celui qui est outrancier et celui qui doute.
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