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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Hadid Ayah 5
Al-Hadid
5
57:5
له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور ٥
لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥
لَّهُۥ
ﱩ
مُلۡكُ
ﱪ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱫ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱬﱭ
وَإِلَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
تُرۡجَعُ
ﱰ
ٱلۡأُمُورُ
ﱱ
٥
ﱲ
A Lui appartient la souveraineté des cieux et de la Terre. Et à Allah tout est ramené.
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Tafsir Fathul Majid
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