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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Hadid Ayah 10
Al-Hadid
10
57:10
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولايك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ١٠
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ١٠
وَمَا
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
أَلَّا
ﲷ
تُنفِقُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
سَبِيلِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
وَلِلَّهِ
ﲼ
مِيرَٰثُ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲿﳀ
لَا
ﳁ
يَسۡتَوِي
ﳂ
مِنكُم
ﳃ
مَّنۡ
ﳄ
أَنفَقَ
ﳅ
مِن
ﳆ
قَبۡلِ
ﳇ
ٱلۡفَتۡحِ
ﳈ
وَقَٰتَلَۚ
ﳉﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
أَعۡظَمُ
ﳌ
دَرَجَةٗ
ﳍ
مِّنَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
أَنفَقُواْ
ﳐ
مِنۢ
ﳑ
بَعۡدُ
ﳒ
وَقَٰتَلُواْۚ
ﳓﳔ
وَكُلّٗا
ﳕ
وَعَدَ
ﳖ
ٱللَّهُ
ﳗ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﳘﳙ
وَٱللَّهُ
ﳚ
بِمَا
ﳛ
تَعۡمَلُونَ
ﳜ
خَبِيرٞ
ﳝ
١٠
ﳞ
Et qu’avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d’Allah, alors que c’est à Allah que revient l’héritage des cieux et de la Terre ? On ne peut comparer cependant celui d’entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête... ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est Grand Connaisseur de ce que vous faites.
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