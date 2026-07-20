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Fatir
4
35:4
وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور ٤
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌۭ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤
وَإِن
يُكَذِّبُوكَ
فَقَدۡ
كُذِّبَتۡ
رُسُلٞ
مِّن
قَبۡلِكَۚ
وَإِلَى
ٱللَّهِ
تُرۡجَعُ
ٱلۡأُمُورُ
٤
Et s’ils te traitent de menteur, certes on a traité de menteurs des Messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené.
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
Rushana Roberts
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il y a 5 ans
·
Référencement
Ayah 35:1-5
Salman Farisi (RA) reported Allah's Messenger (peace be upon him) as saying: Verily, there is one hundred (parts of) mercy for Allah, and it is one part of this mercy by virtue of which there is a mutual love between the people and ninety-nine reserved for the Day of Resurrection.
(Sahih Muslim, Book 50, Hadith 23)
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