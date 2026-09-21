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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 68
Al-'Ankabut
68
29:68
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٦٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨
وَمَنۡ
ﱽ
أَظۡلَمُ
ﱾ
مِمَّنِ
ﱿ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲀ
عَلَى
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
كَذِبًا
ﲃ
أَوۡ
ﲄ
كَذَّبَ
ﲅ
بِٱلۡحَقِّ
ﲆ
لَمَّا
ﲇ
جَآءَهُۥٓۚ
ﲈﲉ
أَلَيۡسَ
ﲊ
فِي
ﲋ
جَهَنَّمَ
ﲌ
مَثۡوٗى
ﲍ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﲎ
٦٨
ﲏ
Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui dément la Vérité quand elle lui parvient ? N’y a-t-il pas dans l’Enfer [qu'il y a] une demeure pour les mécréants ?
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