Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 65
Al-'Ankabut
65
29:65
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ٦٥
فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥
فَإِذَا
ﱓ
رَكِبُواْ
ﱔ
فِي
ﱕ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱖ
دَعَوُاْ
ﱗ
ٱللَّهَ
ﱘ
مُخۡلِصِينَ
ﱙ
لَهُ
ﱚ
ٱلدِّينَ
ﱛ
فَلَمَّا
ﱜ
نَجَّىٰهُمۡ
ﱝ
إِلَى
ﱞ
ٱلۡبَرِّ
ﱟ
إِذَا
ﱠ
هُمۡ
ﱡ
يُشۡرِكُونَ
ﱢ
٦٥
ﱣ
Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en Lui vouant exclusivement leur culte. [Mais] Une fois qu’Il les a sauvés [des dangers de la mer en les ramenant] sur la terre ferme, voilà qu’ils [Lui] donnent des associés.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.