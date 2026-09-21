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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 64
Al-'Ankabut
64
29:64
وما هاذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ٦٤
وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌۭ وَلَعِبٌۭ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤
وَمَا
ﱁ
هَٰذِهِ
ﱂ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﱃ
ٱلدُّنۡيَآ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
لَهۡوٞ
ﱆ
وَلَعِبٞۚ
ﱇﱈ
وَإِنَّ
ﱉ
ٱلدَّارَ
ﱊ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﱋ
لَهِيَ
ﱌ
ٱلۡحَيَوَانُۚ
ﱍﱎ
لَوۡ
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَعۡلَمُونَ
ﱑ
٦٤
ﱒ
Cette vie d’ici-bas n’est qu’amusement et jeu. Et la Demeure de l’au-delà est assurément la véritable vie. S’ils savaient !
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