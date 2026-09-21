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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 61
Al-'Ankabut
61
29:61
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يوفكون ٦١
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٦١
وَلَئِن
ﲝ
سَأَلۡتَهُم
ﲞ
مَّنۡ
ﲟ
خَلَقَ
ﲠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲢ
وَسَخَّرَ
ﲣ
ٱلشَّمۡسَ
ﲤ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲥ
لَيَقُولُنَّ
ﲦ
ٱللَّهُۖ
ﲧﲨ
فَأَنَّىٰ
ﲩ
يُؤۡفَكُونَ
ﲪ
٦١
ﲫ
Si tu leur demandes : "Qui a créé les cieux et la Terre, et assujetti le soleil et la lune ?" Ils diront très certainement: "Allah". Comment se fait-il qu’ensuite ils se détournent (du chemin droit) ?
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