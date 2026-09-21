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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 51
Al-'Ankabut
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
ﲥ
يَكۡفِهِمۡ
ﲦ
أَنَّآ
ﲧ
أَنزَلۡنَا
ﲨ
عَلَيۡكَ
ﲩ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲪ
يُتۡلَىٰ
ﲫ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكَ
ﲰ
لَرَحۡمَةٗ
ﲱ
وَذِكۡرَىٰ
ﲲ
لِقَوۡمٖ
ﲳ
يُؤۡمِنُونَ
ﲴ
٥١
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Ne leur suffit-il donc point que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre et qu’il leur soit récité ? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient.
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