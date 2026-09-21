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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 41
Al-'Ankabut
41
29:41
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ٱتَّخَذُواْ
ﱱ
مِن
ﱲ
دُونِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
أَوۡلِيَآءَ
ﱵ
كَمَثَلِ
ﱶ
ٱلۡعَنكَبُوتِ
ﱷ
ٱتَّخَذَتۡ
ﱸ
بَيۡتٗاۖ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
أَوۡهَنَ
ﱼ
ٱلۡبُيُوتِ
ﱽ
لَبَيۡتُ
ﱾ
ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
ﱿﲀ
لَوۡ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
يَعۡلَمُونَ
ﲃ
٤١
ﲄ
Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d’Allah ressemblent à l’araignée qui s’est donné maison. Or la maison la plus fragile est celle de l’araignée. Si seulement ils savaient!
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