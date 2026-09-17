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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 38
Al-'Ankabut
38
29:38
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ٣٨
وَعَادًۭا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨
وَعَادٗا
ﲬ
وَثَمُودَاْ
ﲭ
وَقَد
ﲮ
تَّبَيَّنَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
مَّسَٰكِنِهِمۡۖ
ﲲﲳ
وَزَيَّنَ
ﲴ
لَهُمُ
ﲵ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲶ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﲷ
فَصَدَّهُمۡ
ﲸ
عَنِ
ﲹ
ٱلسَّبِيلِ
ﲺ
وَكَانُواْ
ﲻ
مُسۡتَبۡصِرِينَ
ﲼ
٣٨
ﲽ
De même (Nous anéantîmes) les 'Âd et les Thamûd. - Vous le voyez clairement à travers leurs habitations - Le Diable (Satan), cependant, leur avait embelli leurs actions, au point de les repousser loin du sentier; ils étaient pourtant invités à être clairvoyants.
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