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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 36
Al-'Ankabut
36
29:36
والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين ٣٦
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًۭا فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦
وَإِلَىٰ
ﲓ
مَدۡيَنَ
ﲔ
أَخَاهُمۡ
ﲕ
شُعَيۡبٗا
ﲖ
فَقَالَ
ﲗ
يَٰقَوۡمِ
ﲘ
ٱعۡبُدُواْ
ﲙ
ٱللَّهَ
ﲚ
وَٱرۡجُواْ
ﲛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَ
ﲝ
وَلَا
ﲞ
تَعۡثَوۡاْ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
مُفۡسِدِينَ
ﲢ
٣٦
ﲣ
De même, aux Madyan (Nous envoyâmes) leur frère Chu'aïb qui leur dit : "Ô mon peuple ! Adorez Allah et attendez-vous au Jour Dernier, et ne semez pas la corruption sur Terre !"
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