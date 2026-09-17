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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 32
Al-'Ankabut
32
29:32
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ٣٢
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٢
قَالَ
ﱒ
إِنَّ
ﱓ
فِيهَا
ﱔ
لُوطٗاۚ
ﱕﱖ
قَالُواْ
ﱗ
نَحۡنُ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِمَن
ﱚ
فِيهَاۖ
ﱛﱜ
لَنُنَجِّيَنَّهُۥ
ﱝ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱمۡرَأَتَهُۥ
ﱠ
كَانَتۡ
ﱡ
مِنَ
ﱢ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱣ
٣٢
ﱤ
Il dit : "Mais Lot s’y trouve !" Ils dirent : "Nous savons parfaitement qui y habite : nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront."
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