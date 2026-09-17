[ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ] كە لەبەر خوا قەومەكەى جێهێشت خواى گەورە ئیسحاقى صلى الله علیه وسلم پێ بەخشی، وە لە نەوەی ئیسحاقیش یەعقوبى صلى الله علیه وسلم پێی بەخشی (كوڕو كوڕەزاى لە ژیانى خۆیدا بوون بە پێغەمبەر) [ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ] وە لە نەوەی ئیبراهیم پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم پێغەمبەرانمان دانا وە كتابمان بۆ ناردن (لەپاش ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم هیچ پێغەمبەرێك نەهاتووە ئیللا هەموویان لە نەوەى ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم بوونە) [ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ] وە لە دونیاشدا ئەجرو پاداشتمان دایەوە وە كوڕو نەوەكانیمان كرد بە پێغەمبەر [ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) ] وە بەدڵنیایی ئەو لە ڕۆژی قیامەتیشدا لە پیاوچاكانە.