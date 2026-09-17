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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 25
Al-'Ankabut
25
29:25
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ٢٥
وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍۢ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًۭا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٥
وَقَالَ
ﱗ
إِنَّمَا
ﱘ
ٱتَّخَذۡتُم
ﱙ
مِّن
ﱚ
دُونِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
أَوۡثَٰنٗا
ﱝ
مَّوَدَّةَ
ﱞ
بَيۡنِكُمۡ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱢﱣ
ثُمَّ
ﱤ
يَوۡمَ
ﱥ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱦ
يَكۡفُرُ
ﱧ
بَعۡضُكُم
ﱨ
بِبَعۡضٖ
ﱩ
وَيَلۡعَنُ
ﱪ
بَعۡضُكُم
ﱫ
بَعۡضٗا
ﱬ
وَمَأۡوَىٰكُمُ
ﱭ
ٱلنَّارُ
ﱮ
وَمَا
ﱯ
لَكُم
ﱰ
مِّن
ﱱ
نَّٰصِرِينَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
Et [Abraham] dit : “En effet, c’est pour cimenter des liens entre vous-même dans la vie présente, que vous avez adopté des idoles, en dehors d’Allah. Ensuite, le Jour de la Résurrection, les uns renieront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le Feu pour refuge, et vous n’aurez pas de protecteurs (ni de secoureurs).
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