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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 20
Al-'Ankabut
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلۡ
ﲓ
سِيرُواْ
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲖ
فَٱنظُرُواْ
ﲗ
كَيۡفَ
ﲘ
بَدَأَ
ﲙ
ٱلۡخَلۡقَۚ
ﲚﲛ
ثُمَّ
ﲜ
ٱللَّهُ
ﲝ
يُنشِئُ
ﲞ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲟ
ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
ٱللَّهَ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
كُلِّ
ﲥ
شَيۡءٖ
ﲦ
قَدِيرٞ
ﲧ
٢٠
ﲨ
Dis : "Parcourez la Terre et voyez comment Il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime. Car Allah est Omnipotent."
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