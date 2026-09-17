[ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ] ئێوە جگە لە خوای گەورە تەنها كۆمەڵێك بت و پەیكەر ئەپەرستن كە خۆتان هەڵتانكۆڵیوەو تاشیوتانەو دروستتان كردووەو ناوتان لێناون، وە ئەمانە هیچیان خوا نین و درۆیەو درۆتان هەڵبەستووە [ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ] بە دڵنیایى ئەوانەی كە ئێوە جگە لە خوای گەورە ئەیانپەرستن موڵكی ڕزقی ئێوەیان بەدەست نییەو ناتوانن ڕزق و ڕۆزیتان بدەن [ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ] وە ئێوە بەتاك و تەنها داوای ڕزق و رۆزى لە خوای گەورە بكەن چونكە بە تاك و تەنها ڕزق و رۆزى بەدەست خوای گەورەیە [ وَاعْبُدُوهُ ] وە بەتاك و تەنها عیبادەتی خوای گەورە بكەن [ وَاشْكُرُوا لَهُ ] وە شوكرانەبژێری خوای گەورە بكەن [ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) ] گەڕانەوەشتان لە رۆژى قیامەتدا هەر بۆ لای خوای گەورەیە.