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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-'Ankabut Ayah 15
Al-'Ankabut
15
29:15
فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين ١٥
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَصْحَـٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٥
فَأَنجَيۡنَٰهُ
ﱁ
وَأَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلسَّفِينَةِ
ﱃ
وَجَعَلۡنَٰهَآ
ﱄ
ءَايَةٗ
ﱅ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱆ
١٥
ﱇ
Puis, Nous les sauvâmes, lui et les gens de l’arche ; et Nous en fîmes un enseignement pour l’Univers.
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