Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
002

2. Sourate Al-Baqarah

La vache

Lisez et écoutez la sourate Al-Baqarah avec traduction, tafsir, récitation audio, signification mot à mot et translittération. Traduction par Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsirs
Leçons
Réflexions