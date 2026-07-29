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Al-Baqarah
98
2:98
من كان عدوا لله وملايكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ٩٨
مَن كَانَ عَدُوًّۭا لِّلَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ ٩٨
مَن
كَانَ
عَدُوّٗا
لِّلَّهِ
وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ
وَرُسُلِهِۦ
وَجِبۡرِيلَ
وَمِيكَىٰلَ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
عَدُوّٞ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
٩٨
[Dis:] "Quiconque est ennemi d’Allah, de Ses Anges, de Ses Messagers, de Gabriel et de Michaël, alors [Allah sera son ennemi car] Allah est l’ennemi des infidèles."
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
ekaterina myachina
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il y a 10 semaines
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Référencement
Ayah 2:97-98
When Truth Came Through Jibril
Reading Al-Baqarah (2:97–98) through the Hadith
Sometimes the heart struggles with the means through which Allah ﷻ sends guidance.
﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
“Say: Whoever is an enemy to Jibrīl — it is he who brought it down upon your heart by the permission of Allah…” (2:97)
Early scholars mention that some among Bani Israil claimed they would ha...
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