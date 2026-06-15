Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
80
5:80
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ٨٠
تَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ٨٠
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
Tu vois beaucoup d’entre eux s’allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont avancé, pour eux-mêmes, de sorte qu’ils ont encouru le courroux d’Allah, et c’est dans le supplice qu’ils éterniseront.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ زۆرێك له جوولهكه یان مونافیقان ئهبینی وهلائو خۆشهویستیان بۆ موشریك و كافران ههیه كه ئهمیش خراپترین شته كه نهفسیان بههۆی ئهم كارهوه تووڕه بوونى خوای گهورهی پێشخست بۆ قیامهتیان [
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠)
] وه ئهوان بهنهمری و ههمیشهیی له سزای ئاگری دۆزهخدا ئهمێننهوه.