Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
79
5:79
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ٧٩
كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧٩
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient!
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
] وه نههی و قهدهغهی تاوانیان نهئهكرد كه بكرایه، واته: قهدهغهشیان ئهكرد یهك جار بهڵام بهیانی بیبینیایه ههمان تاوان دهكات پێی نهئهوتهوه لهبهر ئهوه خوای گهوره لهعنهتی لێیان كرد، كه ئهبێ فهرمان بهچاكه بكرێ وه ڕێگری له خراپه بكرێ، چونكه تاوان كرا ئهوهى كه قهدهغهو بهرههڵستى بكات وهك ئهوه وایه كه لهوێ نهبوو بێت، وه ئهوهى پێى رازى بێت و لهوێیش نهبێت وهك ئهوه وایه كه ئاماده بووبێت [
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩)
] كه ئهمهش خراپترین كارێك بوو كه ئهوان ئهیانكرد كه ڕێگریان نهئهكرد له خراپه.