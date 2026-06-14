Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
73
5:73
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الاه الا الاه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ٧٣
لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍۢ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de trois ." Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique ! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d’entre eux.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئەوانەی باوەڕیان بەسێ خوا هەیە كافرن} [
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ
] بهدڵنیایی ئهو كهسانه كافربوون كه ئهیانووت: سێ خوا ههیهو خوای گهوره یهكێكه له سێ خوایهكه كه مهبهستیان زاتی پیرۆزی الله و عیسا و مهریهم بوو، ئهم ئایهته لهسهر گاورهكان دابهزى ئهوان وادهڵێن [
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ
] وه له كاتێكدا كه هیچ خواو پهرستراوێك نیه بهحهق شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
] وه ئهگهر واز نههێنن لهو قسهو كوفرانهی كه ئهیكهن [
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣)
] ئهو كاته كافران تووشی سزایهكی زۆر بهئێش و ئازار ئهبن لهلایهن خوای گهورهوه.