Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
ﱎ
ﱏﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
Et ils comptaient qu’il n’y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d’entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu’ils font.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ
] وایانزانی كه خوای گهوره تاقیان ناكاتهوهو سزایان نادات لهسهر ئهم شته [
فَعَمُوا وَصَمُّوا
] بۆیه خۆیان كوێر كرد له ئاست بینینی حهق و هیدایهتدا، وه خۆیان كهڕ كرد له ئاستی بیستنی حهق و هیدایهتدا، وه سهرپێچی ئهحكامهكانی تهوراتیشیان ئهكرد وه پێغهمبهرانیان ئهكوشت [
ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
] دوای ئهوه كاتێك كه تهوبهیان كرد خوای گهوره تهوبهی لێیان قبووڵ كرد [
ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ
] دیسانهوه زۆرێك لهوان خۆیان كوێرو كهڕ كرد له ئاست بینین و بیستنی حهقدا [
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١)
] وهخوای گهوره زۆر بینایه به كردهوهكانی ئێوهو ههموو كردهوهكانتان ئهبینێت.