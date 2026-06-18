Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
ﳭ
ﳮ
ﳯ
ﳰ
Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas.
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
] ڕۆژی قیامهت ڕۆژێكه كه خوای گهوره قاچی پیرۆزى خۆی ههڵئهماڵێ و دهریئهخات و خهڵكی ئهیبینن و بانگ ئهكرێن بۆ ئهوهی كه سوجده بۆ خوای گهوره بهرن كه ئهو ڕۆژه ڕۆژێكی زۆر سهخت و قورسه، (جێگیر كردنى سیفهتى قاچى تێدایه بۆ خواى گهوره كه له قاچى دروستكراوهكانى ناچێت و خواى گهوره خۆى نهبێت كهس چۆنێتێكهى نازانێت، پێویسته وهكو خۆى باوهڕمان پێی ههبێت به بێ نكوڵى كردن و چواندنى به سیفاتى دروستكراوهكان، وه بهبێ گۆڕینى ماناكهى بۆ مانایهكى تر، وه بهبێ پرسیار كردن له چۆنێتیهكهى، چۆن باوهڕمان به خواى گهوره ههیهو نازانین چۆنه، بهههمان شێوه باوهڕمان به ههموو سیفاتهكانى ههیه كه له قورئان و سوننهتدا باسكراوهو نازانین چۆنه، چونكه قسه كردن له سیفاتهكانى خواى گهوره به شێكه له قسه كردن له زاتى پیرۆزى خواى گهوره) [
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢)
] باوهڕداران ئهوانهی له دونیا سوجدهیان بۆ خوا بردبێ بهڕاستگۆیی ههموویان لهو كاتهدا سوجده بۆ خوای گهوره ئهبهن، بهڵام ئهوانهی كه له دونیا بۆ ڕیاو ناوبانگ و دونیا سوجدهیان بردبێ وه مونافیقانیش ئهیانهوێ سوجده بهرن ناتوانن و پشتیان ڕهق و وشك ئهبێت و ناچهمێتهوه ئهو كاته له باوهڕداران جیا ئهكرێنهوه وهكو پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- له چهندهها فهرموودهدا باسى كردووه.