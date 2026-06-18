Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
34
68:34
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins de délice.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤)
] بهڕاستی ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن و خۆیان له تاوان ئهپارێزن ئهمانه لهلای پهروهردگاریان له بهههشتدا باخ و باخاتیان بۆ ههیه كه پڕه له نازو نیعمهت.