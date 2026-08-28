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Tafsir: An-Naba' 78:4
An-Naba'
4
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
Eh bien non! Ils sauront bientôt.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤)
] ئهمه ههڕهشهیه، واته: نهخێر نابێ وابن، وه له داهاتوودا سهرهنجامی ئهم بێباوهڕییهیان ئهزانن.