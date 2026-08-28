Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naba' 78:3
An-Naba'
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
à propos de laquelle ils divergent.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣)
] كه خۆیان تیایدا یان خهڵكی تیایدا جیاوازن، ههیانه ئیمانی به ڕۆژی قیامهت ههیه، وه ههیشه پێی كافره، یاخود ئهگهر مهبهست پێی قورئان بێ خۆیان لهناو خۆیاندا یهكدهنگ نین لهسهر قورئان ههیانه ئهڵێن: قورئان جادووه، وه ههیشیانه ئهڵێن: شیعره، وه ههیانه ئهڵێن: فاڵچێتیه، وه ههیانه ئهڵێن: پهندو بهسهرهات و سهرگوزشتهی ئوممهتانی پێشتره.