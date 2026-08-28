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Tafsir: An-Naba' 78:12
An-Naba'
12
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
et construit au-dessus de vous sept (cieux) renforcés,
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Tafsir Fathul Majid
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