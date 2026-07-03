Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
003

3. Sourate Ali-'Imran

La famille de 'imran

Lisez et écoutez la sourate Ali-'Imran avec traduction, tafsir, récitation audio, signification mot à mot et translittération. Traduction par Abu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube).

Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
(1) الم މިއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އެވެ. (سُورَةُ البَقَرَة ފެށުނުތާގައި މިޔާބެހޭކުޑަވާހަކަކޮޅެއްވާނެއެވެ.)
Tafsirs
Leçons
Réflexions